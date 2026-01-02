Росія каже, що вручила США "докази" спроби українського удару по резиденції Путіна

Росія заявила, що передала США нібито "докази" на підтвердження того, що українські військові спробували вдарити дронами по резиденції Владіміра Путіна у Новгородській області.

Відповідне відео було опубліковане у Telegram-каналі Міноборони РФ, повідомляє "Європейська правда".

У відео показано, як адмірал Ігор Костюков, начальник Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії, передає американським військовим аташе нібито механізм управління безпілотником, знайдений серед уламків.

"Матеріали з розшифрованими даними маршрутизації та контролер українського БПЛА, ураженого російськими засобами ППО вночі 29 грудня 2025 року над Новгородською областю під час терористичної атаки на резиденцію президента Росії, передані представнику апарату військового аташе при посольстві США в Москві", – заявили у російському Міноборони.

"Ми припускаємо, що цей захід усуне будь-які питання і дозволить встановити істину", – заявив Костюков на відео.

У середу видання The Wall Street Journal повідомило, що представники національної безпеки США спростували твердження російської сторони про нібито атаку українських дронів на резиденцію Путіна.

Президент США Дональд Трамп опублікував в соцмережах редакційну статтю New York Post, в якій Росію звинувачують у блокуванні миру в Україні шляхом поширення фейку про "атаку" на резиденцію.

Україна заперечила проведення такої атаки і назвала звинувачення частиною російської дезінформаційної кампанії, спрямованої на вбивання клину між Києвом і Вашингтоном.