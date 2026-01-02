Россия заявляет, что передала США "доказательства" попытки украинского удара по резиденции Путина

Россия заявила, что передала США якобы "доказательства" в подтверждение того, что украинские военные попытались нанести удар дронами по резиденции Владимира Путина в Новгородской области.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ, сообщает "Европейская правда".

В видео показано, как адмирал Игорь Костюков, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, передает американскому военному атташе якобы механизм управления беспилотником, найденный среди обломков.

"Материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер украинского БПЛА, пораженного российскими средствами ПВО ночью 29 декабря 2025 года над Новгородской областью во время террористической атаки на резиденцию президента России, переданы представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве", – заявили в российском Минобороны.

"Мы предполагаем, что эта мера устранит любые вопросы и позволит установить истину", – заявил Костюков на видео.

В среду издание The Wall Street Journal сообщило, что представители национальной безопасности США опровергли утверждение российской стороны о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Путина.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях редакционную статью New York Post, в которой Россию обвиняют в блокировании мира в Украине путем распространения фейка об "атаке" на резиденцию.

Украина опровергла проведение такой атаки и назвала обвинения частью российской дезинформационной кампании, направленной на вбивание клина между Киевом и Вашингтоном.