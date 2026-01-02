В блоке Мерца хотят депортации большинства сирийцев и более жесткой политики в отношении украинцев

Христианско-социальный союз, младший партнер Христианско-демократического союза канцлера Германии Фридриха Мерца, призывает к дальнейшему ужесточению миграционной политики как в отношении сирийцев, так и в отношении украинцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В проекте резолюции для будущего закрытого заседания фракции ХСС в Бундестаге депутаты требуют, среди прочего, скорейшего возвращения большинства сирийских беженцев в страну происхождения.

Проект резолюции предусматривает, что в 2026 году должна состояться "масштабная депортационная операция" "с помощью регулярных рейсов, в том числе в Сирию и Афганистан".

Гражданская война в Сирии закончилась, страна восстанавливается и получает поддержку от Германии. "В то же время основания для защиты больше не применяются к большинству сирийцев, которые получили временный вид на жительство в Германии из-за войны. Они нужны на родине", – говорится в документе.

Для тех, кто не выезжает добровольно, депортация должна быть начата "как можно скорее", требует парламентская группа ХСС.

В текущем проекте ХСС также требует более жесткой позиции в отношении еще большей группы украинских беженцев. "Мы будем настаивать на том, чтобы, в частности, трудоспособные украинские мужчины внесли свой вклад в защиту своей страны", – говорится в документе.

Еще одно требование ХСС: "Мы требуем, чтобы все просители убежища, независимо от страны происхождения, использовали свои активы для покрытия расходов на пребывание в Германии". Это касается по крайней мере украинцев, которые въехали в страну после апреля 2025 года и подпадают под действие Закона о помощи просителям убежища.

В отношении миграции, вызванной бедностью, Христианско-социальный союз (ХСС) в Бундестаге требует значительного ужесточения правил. Федеральное правительство должно еще больше повысить барьеры для миграции в немецкую систему социального обеспечения, чтобы предотвратить мошенничество с социальными выплатами.

Ранее стало известно, что украинцы, приехавшие в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать так называемый "бюргергельд", помощь, которая предоставляется тем, кто ищет работу, или тем, чей доход не хватает для самообеспечения. Немецкое правительство должно было утвердить соответствующие изменения в ноябре.

Одно из исследований показывает, что более половины украинцев с временной защитой не очень довольны жизнью в Германии.

