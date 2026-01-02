У Німеччині турист загинув, зірвавшись зі зледенілої гірської стежки

Похід у гори батька і сина закінчився загибеллю старшого чоловіка в німецькій Баварії в день Нового року..

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Чоловік загинув, зірвавшись під час сходження до гірської хатини Ензіанхютте в Оберстдорфі. За даними поточного розслідування, 60-річний чоловік впав з обмерзлої стежки, як повідомляє баварська поліція .

Як повідомляється, чоловік разом зі своїм 29-річним сином піднімався по стежці між Петерсальпе і Ензіанхютте в день Нового року. За повідомленнями, парамедик з рятувального вертольота, який був викликаний на місце події, міг лише констатувати смерть 60-річного чоловіка.

Також були задіяні гірська рятувальна служба, кризова група гірської рятувальної служби, поліція та альпійська оперативна група поліції. Поліція шукає свідків події.

Нагадаємо, у провінції Удіне на півночі Італії двоє чоловіків загинули під час походу в горах, де вони збирали омелу для прикрашання оселі на Різдво.

Як повідомлялось, у результаті сходження лавини на горі Тоск, що в північно-західній Словенії, загинули троє хорватських альпіністів.