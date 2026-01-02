В Германии турист погиб, сорвавшись со скользкой горной тропы

Поход в горы отца и сына закончился гибелью старшего мужчины в немецкой Баварии в день Нового года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Мужчина погиб, сорвавшись во время восхождения к горной хижине Энзианхютте в Оберстдорфе. По данным текущего расследования, 60-летний мужчина упал с обледенелой тропы, как сообщает баварская полиция.

Как сообщается, мужчина вместе со своим 29-летним сыном поднимался по тропе между Петерсальпе и Энзианхютте в день Нового года. По сообщениям, парамедик из спасательного вертолета, который был вызван на место происшествия, мог только констатировать смерть 60-летнего мужчины.

Также были задействованы горная спасательная служба, кризисная группа горной спасательной службы, полиция и альпийская оперативная группа полиции. Полиция ищет свидетелей происшествия.

Напомним, в провинции Удине на севере Италии двое мужчин погибли во время похода в горах, где они собирали омелу для украшения дома на Рождество.

Как сообщалось, в результате схода лавины на горе Тоск, что в северо-западной Словении, погибли трое хорватских альпинистов.