В Італії через використання піротехніки на Новий рік загинув громадянин Молдови

Одна людина загинула і 283 отримали поранення внаслідок феєрверків під час новорічних святкувань в Італії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ANSA.

Незважаючи на заборону використання петард у багатьох муніципалітетах, новорічна новорічні святкування 2026 року знову призвела до однієї смерті, після торішньої перерви без жертв, та 283 поранених, серед яких 68 неповнолітніх, що є зменшенням порівняно з 303 пораненими, серед яких 90 неповнолітніх, під час попереднього святкування Нового року, за даними Департаменту громадської безпеки.

Жертвою став 63-річний громадянин Молдови; його тіло було знайдено карабінерами в Ачілії, передмісті столиці.

Чоловік помер від кровотечі, спричиненої вибухом петарди в його руках.

Приблизно 50 осіб отримали травми, прогноз на одужання від яких – більше 40 днів.

Серед найсерйозніших випадків, також у Римі, – 33-річний чоловік з критичним прогнозом у поліклініці Умберто I: внаслідок вибуху петарди він зазнав ампутації правого вуха та травм обличчя й ока.

17-річний румунський хлопець, якого доставили літаком з Вієсте з травмами рук, шиї та обличчя, також перебуває у критичному стані; йому ампутували ліву руку.

У Верчеллі 43-річний чоловік перебуває у критичному стані після ампутації лівої руки, серйозних травм правої руки, травм грудей і живота та опіків обличчя, отриманих під час феєрверку на балконі свого будинку.

24-річний хлопець з Риму спочатку втратив три пальці від петарди в Неаполі, але після виписки з лікарні підпалив ще одну петарду, поранивши обличчя і око, і знову потребував медичної допомоги.

У новорічну ніч у Турині спалахнули сутички під час акції, організованої активістами з радикально лівого та контркультурного сквоту "соціального центру" Askatasuna, який нещодавно був розігнаний і який зібрав близько двох тисяч людей.

Групи демонстрантів кидали петарди в правоохоронців, поранивши кількох офіцерів карабінерів, які відповіли сльозогінним газом та водометами.

Протягом новорічної ночі пожежники виїжджали на виклики 770 разів, найбільше – 114 разів – в Емілії-Романьї.

У в'язниці Солліччано у Флоренції спалахнула невелика пожежа, в результаті якої п'ятеро ув'язнених отримали поранення, а 26 були евакуйовані.

У новорічну ніч поліція та медики Німеччини зафіксували численні випадки травм через використання піротехніки, щонайменше два інциденти закінчилися фатально.

Поліція Нідерландів заарештувала близько 250 осіб під час того, що офіцери описали як насильницьку новорічну ніч, яка відзначилася масовими заворушеннями, цілеспрямованими нападами на працівників екстрених служб та різким зростанням кількості пожеж і екстрених викликів.