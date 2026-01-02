В Италии из-за использования пиротехники на Новый год погиб гражданин Молдовы

Один человек погиб и 283 получили ранения в результате фейерверков во время новогодних празднований в Италии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ANSA.

Несмотря на запрет использования петард во многих муниципалитетах, новогодние празднования 2026 года снова привели к одной смерти, после прошлогоднего перерыва без жертв, и 283 раненых, среди которых 68 несовершеннолетних, что является уменьшением по сравнению с 303 ранеными, среди которых 90 несовершеннолетних, во время предыдущего празднования Нового года, по данным Департамента общественной безопасности.

Жертвой стал 63-летний гражданин Молдовы; его тело было найдено карабинерами в Ачилии, пригороде столицы.

Мужчина скончался от кровотечения, вызванного взрывом петарды в его руках.

Примерно 50 человек получили травмы, прогноз на выздоровление от которых – более 40 дней.

Среди самых серьезных случаев, также в Риме, – 33-летний мужчина с критическим прогнозом в поликлинике Умберто I: в результате взрыва петарды он подвергся ампутации правого уха и травмам лица и глаза.

17-летний румынский парень, которого доставили самолетом из Виесте с травмами рук, шеи и лица, также находится в критическом состоянии; ему ампутировали левую руку.

В Верчелли 43-летний мужчина находится в критическом состоянии после ампутации левой руки, серьезных травм правой руки, травм груди и живота и ожогов лица, полученных во время фейерверка на балконе своего дома.

24-летний парень из Рима сначала потерял три пальца от петарды в Неаполе, но после выписки из больницы поджег еще одну петарду, ранив лицо и глаз, и снова нуждался в медицинской помощи.

В новогоднюю ночь в Турине вспыхнули столкновения во время акции, организованной активистами из радикально левого и контркультурного сквота "социального центра" Askatasuna, который недавно был разогнан и который собрал около двух тысяч человек.

Группы демонстрантов бросали петарды в правоохранителей, ранив нескольких офицеров карабинеров, которые ответили слезоточивым газом и водометами.

В течение новогодней ночи пожарные выезжали на вызовы 770 раз, больше всего – 114 раз – в Эмилии-Романье.

В тюрьме Солличчано во Флоренции вспыхнул небольшой пожар, в результате которого пять заключенных получили ранения, а 26 были эвакуированы.

В новогоднюю ночь полиция и медики Германии зафиксировали многочисленные случаи травм из-за использования пиротехники, по меньшей мере два инцидента закончились фатально.

Полиция Нидерландов арестовала около 250 человек во время того, что офицеры описали как насильственную новогоднюю ночь, которая отметилась массовыми беспорядками, целенаправленными нападениями на работников экстренных служб и резким ростом количества пожаров и экстренных вызовов.