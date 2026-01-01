Два загиблих підлітки, багато ампутацій: новорічні інциденти з піротехнікою у Німеччині

У ніч на новий рік поліція та медики Німеччини зафіксували численні випадки травм через використання піротехніки, щонайменше два інциденти закінчилися фатально.

Про це повідомляє видання Spiegel на основі даних поліції, пожежних та рятувальних служб.

У Німеччині використання піротехніки у новорічну річ є дуже поширеним, та цього року воно мало особливо серйозні наслідки.

Найбільш резонансні інциденти сталися у місті Білефельд на Заході Німеччини (земля Північний Рейн – Вестфалія), де від використання саморобної піротехніки загинуло двоє 18-річних підлітків.

Ці два інциденти, попри схожість причин, не були пов'язані один з одним і сталися у різних районах міста. У обох випадках саморобна вибухівка спрацювала у безпосередній близькості до хлопців, які хотіли її використати, і спричинила серйозні травми обличчя та голови. У одному з них 18-річний постраждалий загинув на місці, в іншому – його життя намагалися врятувати, але у лікарні констатували смерть.

Вибухи піротехніки з серйозними наслідками відбувалися й у інших регіонах. У Ростоку 14-річний хлопець втратив руку через вибух петарди, у Лейпцигу серйозні пошкодження дістала 16-річна дівчина.

Загальнонаціональна статистика травм через піротехніку у Німеччині наразі не повідомляється, але про масштабність інцидентів свідчить, наприклад, статистика Берліну. Берлінська лікарня швидкої допомоги повідомила про 25 поранень, включаючи "важкі травми рук, часткову або повну ампутацію пальців або частин кисті". 8 поранених, які опинилися у лікарні через вибухи піротехніки – діти, "чиє життя назавжди змінили ці серйозні травми".

Як повідомлялося, у Німеччині перед новим роком глава асоціації медиків закликав заборонити феєрверки.

Між тим профільні об'єднання повідомляли, що у країні зростає попит на феєрверки попри заклики до суворих обмежень.

Тим часом у Литві лише у двох великих містах дозволили запускати феєрверки на Новий рік.