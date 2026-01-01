У Нідерландах заарештували до 250 осіб під час "насильницьких" новорічних святкувань

Поліція Нідерландів заарештувала близько 250 осіб під час того, що офіцери описали як насильницьку новорічну ніч, яка відзначилася масовими заворушеннями, цілеспрямованими нападами на працівників екстрених служб та різким зростанням кількості пожеж і екстрених викликів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dutch News.

Щонайменше дві людини загинули, а інші, серед яких багато дітей, отримали серйозні травми в інцидентах, пов'язаних з феєрверками, в останній рік перед забороною продажу споживачам усіх феєрверків, крім найлегших.

"Майже всі доступні сили поліції в Нідерландах були на службі. Це було справді максимальне розгортання сил, яке тривало більшу частину ночі", – заявив у своїй заяві виконувач обов'язків начальника поліції Віллем Пауліссен.

Вплив потужних феєрверків був "абсолютно руйнівним" в деяких місцях, і поліцейські "бачили і пережили жахливі речі", сказав Пауліссен.

Незабаром після півночі номер екстреної служби 112 був короткочасно перевантажений, головним чином через велику кількість повідомлень про пожежі. Серед найбільших пожеж – пожежі, які знищили церкву Вонделькерк в Амстердамі, спортивний зал в Бедумі та магазин матраців в Хіллегомі.

Міністр юстиції Фоорт ван Остен заявив у соціальних мережах, що поліція, пожежники та інші працівники екстрених служб зіткнулися з навмисною агресією по всій країні, назвавши ці напади "неприйнятними".

Тільки в Амстердамі поліція заарештувала 52 особи за різні правопорушення. Швидка допомога виїжджала 275 разів, а пожежна служба – понад триста разів, що є різким збільшенням порівняно з минулим роком, йдеться у спільній заяві міста, поліції та прокуратури.

Орган безпеки Роттердама-Рейнмонда заявив, що це була "шалено напружена ніч" з рекордною кількістю екстрених викликів. Між північчю і 3 годиною ночі оператори обробляли в середньому сім викликів 112 на хвилину, а загальна кількість викликів зросла на понад 60%.

По всій країні пожежників викликали майже 4300 разів, що на 4% більше, ніж минулого року, і на понад 16% більше, ніж роком раніше.

Пожежна служба Мідден-Брабант і Вест-Брабант відреагувала на 440 викликів, порівняно з 138 викликами минулого року. Більшість інцидентів були пов'язані з пожежами контейнерів, скутерів або автомобілів. У регіоні також було зафіксовано різке зростання насильства проти працівників екстрених служб, через що поліція і підрозділи з боротьби з масовими заворушеннями втрутилися в декількох містах, включаючи Тілбург і Бреду.

Лікарні повідомили про великий наплив пацієнтів. Центр лікування опіків у лікарні Мартіні в Гронінгені прийняв 19 пацієнтів, що приблизно вдвічі більше, ніж минулого року, у тому числі 10 дітей віком до 15 років.

Інші великі лікарні, зокрема в Гаазі та Ейндговені, також повідомили про значно більшу кількість травм, пов'язаних із феєрверками, тоді як деякі центри заявили, що були завантажені, але не перевантажені.

У новорічну ніч поліція та медики Німеччини зафіксували численні випадки травм через використання піротехніки, щонайменше два інциденти закінчилися фатально.