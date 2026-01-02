Более 3 миллионов немцев подписали петицию за запрет фейерверков в новогоднюю ночь

Более трех миллионов человек подписали петицию берлинского отделения Немецкого профсоюза полиции (GdP), в которой призывают к общенациональному запрету фейерверков в новогоднюю ночь.

Об этом инициаторы объявили в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Только за последние несколько дней петицию поддержали более 700 000 человек. "Политики должны показать, что они серьезно относятся к этим голосам", – сказал Штефан Вех, председатель GdP в Берлине.

В понедельник Немецкая ассоциация помощи окружающей среде (Deutsche Umwelthilfe) вместе с другими организациями, включая профсоюз полиции, планирует представить подобную петицию федеральному министру внутренних дел Александру Добриндту в Берлине. Эту петицию уже подписали более 970 000 человек. Учитывая смерть и тысячи травм, некоторые из которых серьезные, произошедшие в новогоднюю ночь, инициаторы призывают к постоянному запрету частной покупки и использования фейерверков в новогоднюю ночь.

Немецкое правительство до сих пор отклоняло общий запрет на фейерверки. GdP стремится усилить давление с помощью своей петиции. Еще до конференции министров внутренних дел она призывала к запрету фейерверков, но там было достигнуто соглашение только в отношении мер для отдельных городов и муниципалитетов, таких как зоны, свободные от фейерверков.

В новогоднюю ночь полиция и медики Германии зафиксировали многочисленные случаи травм из-за использования пиротехники, по меньшей мере два инцидента закончились фатально.

Полиция Нидерландов арестовала около 250 человек во время того, что офицеры описали как насильственную новогоднюю ночь, которая отметилась массовыми беспорядками, целенаправленными нападениями на работников экстренных служб и резким ростом количества пожаров и экстренных вызовов.