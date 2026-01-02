Сибига встал на защиту посла Украины в конфликте с чешским спикером
Глава МИД Украины Андрей Сибига отверг критику чешского коллеги Петра Мацинки в адрес украинского посла Василия Зварича, который в свою очередь критиковал чешского спикера Томио Окамуру за антиукраинские заявления.
Об этом Сибига написал в Х, передает "Европейская правда".
Он подчеркнул, что посол Украины "абсолютно правильно поступил", отреагировав на возмутительные оскорбления спикера Окамуры в адрес Украины и ее руководства, и "сделал он это дипломатично".
По словам министра, всем украинским послам поручено защищать достоинство Украины.
"Поэтому я отвергаю такие наставления и вместо этого призываю нового чешского коллегу к конструктивному диалогу для укрепления взаимовыгодного украинско-чешского стратегического партнерства", – написал Сибига.
Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что не считает уместным, чтобы посол иностранного государства публично оценивал заявления одного из высших конституционных должностных лиц Чешской Республики.
В четверг посол Украины в Праге Василий Зварич раскритиковал заявления спикера Палаты депутатов Томио Окамуры против Украины и ее руководства.
В своей новогодней речи Окамура, председатель ультраправой партии "Свобода и прямая демократия", выступил против помощи Украине и заявил о "хунте Зеленского".
Чешские оппозиционные партии хотят провести голосование в Палате депутатов (нижняя палата парламента) по отставке ее председателя Томио Окамуры .