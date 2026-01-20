Венгерская MOL и "Газпром" согласовали условия купли-продажи подсанкционного сербского НПЗ

Венгерская компания MOL Nyrt. и "Газпром нефть" согласовали основные положения будущего договора купли-продажи российской доли в сербской нефтеперерабатывающей компании Naftna Industrija Srbije (NIS).

Об этом сообщила журналистам в Белграде в понедельник, 19 января, министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал Balkan Green Energy News.

По словам министра, Сербии удалось в ходе переговоров улучшить свои позиции, и в будущем она сможет увеличить свою долю в NIS на 5%. Кроме того, к сделке может присоединиться Abu Dhabi National Oil Co.

Соглашение будет направлено в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) для принятия окончательного решения, сообщила Джедович-Ханданович. Ранее OFAC продлило до 24 марта срок лицензии, позволяющей акционерам NIS вести переговоры о продаже российской доли.

Стоимость покупки и распределение долей Джедович-Ханданович не раскрыла. В преcрелизе MOL говорится, что компания подписала обязывающее предварительное соглашение с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% акций NIS. Пресс-служба "Газпром нефти" подтвердила факт подписания с MOL соглашения о намерениях по продаже контрольного пакета сербской компании.

Напомним, 22 декабря президент Сербии выразил надежду, что проблема, связанная с NIS, будет решена в ближайшие недели.

На следующий день Вучич подтвердил, что есть информация о том, что представители "Газпрома" ведут переговоры о продаже компании NIS венгерской компании MOL.

NIS – крупнейшая нефтяная компания в Сербии – находится под американскими санкциями с начала октября из-за преобладающей доли российской собственности.

США настаивали на выходе российских компаний из собственности NIS, доля которых в настоящее время составляет 56,2%. Из-за санкций был закрыт крупнейший в Сербии нефтеперерабатывающий завод NIS в городе Панчево, недалеко от Белграда.