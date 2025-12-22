Вучич сподівається на вирішення проблеми з NIS у найближчі тижні

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що сподівається, що проблема, пов'язана з компанією Naftna Industrija Srbije (NIS), яка перебуває під санкціями США через те, що більша частина її акцій належить Росії, буде вирішена в найближчі тижні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми сподіваємося, що зможемо завершити це в найближчі тижні", – сказав Вучич під час спілкування з журналістами в понеділок.

Сербський президент заявив, що існують проблеми з імпортом деяких похідних продуктів, але "ми маємо величезні резерви, і це те, що рятує нас на даний момент".

20 грудня президент Сербії оголосив в Instagram, що були проведені важливі переговори з іноземними сторонами і що цього тижня до OFAC США будуть подані різні ініціативи, петиції та запити з надією отримати ліцензію на діяльність NIS.

NIS, найбільша нафтова компанія Сербії, після кількох затримок з початку жовтня перебуває під санкціями США.

Сполучені Штати наполягають на тому, щоб російські компанії відмовилися від своєї частки в NIS, яка зараз становить 56,2%.Через санкції нафтопереробний завод NIS у місті Панчево, поблизу Белграда, було закрито.

На цьому тлі влада Сербії вже розглядає можливість відмовитись від NIS як основного постачальника нафти, якщо ситуація не зміниться.

Тим часом угорська нафтова і газова компанія MOL збільшить поставки сирої нафти і палива до Сербії.