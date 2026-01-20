ЗМІ: зустріч Трампа і Зеленського у Давосі поки не запланована

Білий дім поки не призначив зустріч президента США Дональда Трампа з його українським колегою Володимиром Зеленським у швейцарському Давосі, де проходить Всесвітній економічний форум.

Про це стало відомо виданню Politico, повідомляє "Європейська правда".

Експерт із зовнішньої політики від Республіканської партії, який побажав залишитися анонімним, сказав виданню, що Зеленський дуже хоче особистої зустрічі, а небажання її проводити виходить від Білого дому.

"Зеленський завжди готовий зустрітися з Трампом, оскільки вважає, що вигоди переважають витрати, і що якщо він сам з ним не спілкується, то це роблять інші", – сказав він.

ЗМІ раніше повідомляли, що Зеленський і Трамп зустрінуться у Давосі, щоб фіналізувати угоду про "процвітання" України.

Трамп раніше говорив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським у Давосі, якщо він буде там, однак зазначав, що конкретних планів ще немає.

Глава МЗС Андрій Сибіга розповідав, що українська делегація у Давосі сфокусується на переговорах щодо відбудови, захисту енергетики і безпекових гарантіях; також у Швейцарії відбудуться контакти з американською стороною.