СМИ: встреча Трампа и Зеленского в Давосе пока не запланирована

Белый дом пока не назначил встречу президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

Об этом стало известно изданию Politico, сообщает "Европейская правда".

Эксперт по внешней политике от Республиканской партии, пожелавший остаться анонимным, сказал изданию, что Зеленский очень хочет личной встречи, а нежелание ее проводить исходит от Белого дома.

"Зеленский всегда готов встретиться с Трампом, поскольку считает, что выгоды перевешивают затраты, и что если он сам с ним не общается, то это делают другие", – сказал он.

СМИ ранее сообщали, что Зеленский и Трамп встретятся в Давосе, чтобы финализировать соглашение о "процветании" Украины.

Трамп ранее говорил, что встретится с Владимиром Зеленским в Давосе, если он будет там, однако отмечал, что конкретных планов еще нет.

Глава МИД Андрей Сибига рассказывал, что украинская делегация в Давосе сфокусируется на переговорах по восстановлению, защите энергетики и гарантиях безопасности; также в Швейцарии состоятся контакты с американской стороной.