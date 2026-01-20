Axios: зустріч Трампа із Зеленським у Давосі все ж буде, але прориву не очікують
Президент США Дональд Трамп все ж планує провести зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі.
Про це порталу Axios розповів неназваний американський посадовець, повідомляє "Європейська правда".
За словами співрозмовника порталу, Трамп планує зустрітись із Зеленським, а також кількома європейськими лідерами.
Водночас він додав, що очікувати якихось проривів від зустрічей не варто.
У матеріалі також вказано, що через ситуацію довкола Гренландії тема України у Давосі, зокрема досягнення порозуміння між США, Україною та європейськими державами щодо гарантій безпеки та відбудови, відійшла на другий план.
Український посадовець заявив, що підписання Трампом і Зеленським "плану процвітання" було скасоване.
Натомість американський посадовець заперечив, що була визначена будь-яка дата, і сказав, що план ще потребує доопрацювання.
Тим часом посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують зустрітися з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим у Давосі у вівторок, щоб обговорити Україну.
ЗМІ раніше повідомили, що Білий дім поки не призначив зустріч Трампа із Зеленським на полях ВЕФ.
Трамп раніше говорив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським у Давосі, якщо він буде там, однак зазначав, що конкретних планів ще немає.