Axios: зустріч Трампа із Зеленським у Давосі все ж буде, але прориву не очікують

Президент США Дональд Трамп все ж планує провести зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі.

Про це порталу Axios розповів неназваний американський посадовець, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовника порталу, Трамп планує зустрітись із Зеленським, а також кількома європейськими лідерами.

Водночас він додав, що очікувати якихось проривів від зустрічей не варто.

У матеріалі також вказано, що через ситуацію довкола Гренландії тема України у Давосі, зокрема досягнення порозуміння між США, Україною та європейськими державами щодо гарантій безпеки та відбудови, відійшла на другий план.

Український посадовець заявив, що підписання Трампом і Зеленським "плану процвітання" було скасоване.

Натомість американський посадовець заперечив, що була визначена будь-яка дата, і сказав, що план ще потребує доопрацювання.

Тим часом посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують зустрітися з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим у Давосі у вівторок, щоб обговорити Україну.

ЗМІ раніше повідомили, що Білий дім поки не призначив зустріч Трампа із Зеленським на полях ВЕФ.

Трамп раніше говорив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським у Давосі, якщо він буде там, однак зазначав, що конкретних планів ще немає.