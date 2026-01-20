Axios: встреча Трампа с Зеленским в Давосе все же будет, но прорыва не ожидают

Президент США Дональд Трамп все же планирует провести встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Об этом порталу Axios рассказал неназванный американский чиновник, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседника портала, Трамп планирует встретиться с Зеленским, а также несколькими европейскими лидерами.

В то же время он добавил, что ожидать каких-то прорывов от встреч не стоит.

В материале также указано, что из-за ситуации вокруг Гренландии тема Украины в Давосе, в частности достижение взаимопонимания между США, Украиной и европейскими государствами относительно гарантий безопасности и восстановления, отошла на второй план.

Украинский чиновник заявил, что подписание Трампом и Зеленским "плана процветания" было отменено.

При этом американский чиновник отрицает, что была определена какая-либо дата, и сказал, что план еще нуждается в доработке.

Тем временем посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют встретиться с российским посланником Кириллом Дмитриевым в Давосе во вторник, чтобы обсудить Украину.

СМИ ранее сообщили, что Белый дом пока не назначил встречу Трампа с Зеленским на полях ВЭФ.

Трамп ранее говорил, что встретится с Владимиром Зеленским в Давосе, если он будет там, однако отмечал, что конкретных планов еще нет.