Axios: встреча Трампа с Зеленским в Давосе все же будет, но прорыва не ожидают
Президент США Дональд Трамп все же планирует провести встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
Об этом порталу Axios рассказал неназванный американский чиновник, сообщает "Европейская правда".
По словам собеседника портала, Трамп планирует встретиться с Зеленским, а также несколькими европейскими лидерами.
В то же время он добавил, что ожидать каких-то прорывов от встреч не стоит.
В материале также указано, что из-за ситуации вокруг Гренландии тема Украины в Давосе, в частности достижение взаимопонимания между США, Украиной и европейскими государствами относительно гарантий безопасности и восстановления, отошла на второй план.
Украинский чиновник заявил, что подписание Трампом и Зеленским "плана процветания" было отменено.
При этом американский чиновник отрицает, что была определена какая-либо дата, и сказал, что план еще нуждается в доработке.
Тем временем посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют встретиться с российским посланником Кириллом Дмитриевым в Давосе во вторник, чтобы обсудить Украину.
СМИ ранее сообщили, что Белый дом пока не назначил встречу Трампа с Зеленским на полях ВЭФ.
Трамп ранее говорил, что встретится с Владимиром Зеленским в Давосе, если он будет там, однако отмечал, что конкретных планов еще нет.