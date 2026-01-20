Литва вимагає від МКС нових ордерів щодо росіян через атаки на енергетику України

Литва закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість видачі нових міжнародних ордерів на арешт російських посадовців, які відповідальні за атаки на енергетичну систему України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму Х написав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Міністр наголосив, що систематичне руйнування цивільної енергетичної інфраструктури, особливо взимку, є воєнним злочином згідно з Женевськими конвенціями.

"Ці дії вимагають притягнення Росії до відповідальності, і Литва шукатиме конкретні шляхи на європейському рівні для посилення відповідальності та наслідків для тих, хто наказує і здійснює цей терор. Я також закликаю Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість видачі нових міжнародних ордерів на арешт відповідальних осіб", – зазначив він.

Будріс додав, що будь-які заяви з боку РФ про прагнення до миру є фальшивими.

"Реальність на місці – це російські ракети, дрони, зруйнована інфраструктура та відключення електроенергії у мороз. Росія не веде переговори в дусі доброї волі – вона відповідає на кожен заклик до діалогу ще більшим руйнуванням", – підкреслив глава МЗС Литви.

За його словами, щоб покласти край війні, яку розпочала Росія, потрібно запровадити жорсткіші санкції, щоб задушити військову машину Росії, а також вжити конкретних заходів проти тих, хто сприяє агресивній війні Росії: Іран, КНДР, Білорусь, Куба та Китай.

Будріс також наголосив на необхідності посилити підтримку України: надати ширшу військову допомогу, зокрема засобами ППО та дронами-перехоплювачами.

"Українці ще раз продемонстрували, що коли ми надаємо допомогу, вони більш ніж готові і здатні використовувати її для своєї оборони. Остання партія перехоплювачів дозволила їм збити 79% російських ракет і 93% дронів", – резюмував литовський міністр.

Уночі 20 січня російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого постраждала людина. Крім того, внаслідок удару 5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишились без теплопостачання.

Через наслідки російського обстрілу 20 січня в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Глава МЗС Андрій Сибіга назвав чергову російську атаку сигналом тривоги для світових лідерів, які зібралися у швейцарському Давосі на Всесвітній економічний форум.