Литва требует от МУС новых ордеров в отношении россиян из-за атак на энергетику Украины
Литва призвала Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи новых международных ордеров на арест российских чиновников, ответственных за атаки на энергетическую систему Украины.
Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем Х написал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.
Министр подчеркнул, что систематическое разрушение гражданской энергетической инфраструктуры, особенно зимой, является военным преступлением в соответствии с Женевскими конвенциями.
"Эти действия требуют привлечения России к ответственности, и Литва будет искать конкретные пути на европейском уровне для усиления ответственности и последствий для тех, кто приказывает и осуществляет этот террор. Я также призываю Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи новых международных ордеров на арест ответственных лиц", – отметил он.
Будрис добавил, что любые заявления со стороны РФ о стремлении к миру являются фальшивыми.
"Реальность на месте – это российские ракеты, дроны, разрушенная инфраструктура и отключение электроэнергии в мороз. Россия не ведет переговоры в духе доброй воли – она отвечает на каждый призыв к диалогу еще большим разрушением", – подчеркнул глава МИД Литвы.
По его словам, чтобы положить конец войне, которую начала Россия, нужно ввести более жесткие санкции, чтобы задушить военную машину России, а также принять конкретные меры против тех, кто способствует агрессивной войне России: Иран, КНДР, Беларусь, Куба и Китай.
Будрис также подчеркнул необходимость усилить поддержку Украины: предоставить более широкую военную помощь, в частности средствами ПВО и дронами-перехватчиками.
"Украинцы еще раз продемонстрировали, что когда мы предоставляем помощь, они более чем готовы и способны использовать ее для своей обороны. Последняя партия перехватчиков позволила им сбить 79% российских ракет и 93% дронов", – резюмировал литовский министр.
Ночью 20 января российские оккупанты атаковали Киев, в результате чего пострадал человек. Кроме того, в результате удара 5 635 многоэтажных жилых домов в Киеве остались без теплоснабжения.
Из-за последствий российского обстрела 20 января в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.
Глава МИД Андрей Сибига назвал очередную российскую атаку сигналом тревоги для мировых лидеров, собравшихся в швейцарском Давосе на Всемирный экономический форум.