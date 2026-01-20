У Франції соціалісти не підтримають вотум недовіри уряду через його плани щодо бюджету

Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню може поки що зітхнути з полегшенням, оскільки його уряд, ймовірно, витримає майбутні голосування про недовіру щодо його бюджетних планів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Politico.

Лідер соціалістів Олів'є Фор заявив у вівторок, що його партія не приєднається до зусиль ультралівої партії "Нескорена Франція" та ультраправого "Національного об'єднання" з метою повалення уряду після того, як прем'єр-міністр минулого тижня запропонував кілька поступок, зокрема обіди за 1 євро для студентів університетів та збільшення видатків на соціальне житло.

"Наші умови для відмови від висловлення недовіри [уряду] були виконані", – заявив Фор в ефірі французького радіо.

Французькі політичні екстремісти не мають достатньої кількості законодавців, щоб повалити уряд без допомоги більш поміркованих членів опозиції.

Лекорню оголосив у понеділок, що піддасть свій уряд можливому голосуванню про недовіру, скориставшись конституційною лазівкою, щоб остаточно затвердити бюджет.

Переговори щодо бюджету Франції на 2026 рік затягнулися на місяці, через що французькому президенту Емманюелю Макрону довелося схвалити спеціальний закон, який тимчасового дозволяє компенсувати відсутність повноцінного бюджету на 2026 рік.

Маневр, який Лекорню використовує для прийняття належного бюджету – стаття 49.3 французької конституції – дозволяє уряду приймати закони без голосування в парламенті, але в свою чергу дає опозиційним законодавцям можливість відповісти голосуванням про недовіру.

У вівторок Лекорню застосує статтю 49.3, щоб прийняти частину бюджету, яка стосується податкових надходжень. Якщо уряд Лекорню витримає голосування про недовіру, яке, ймовірно, відбудеться в п'ятницю, він негайно знову застосує цю статтю до другої частини бюджету, яка стосується видатків.

Мета полягає в тому, щоб завершити процес до 30 січня, сказав парламентський радник.

Більшість французів не вірять, що Лекорню вдасться вирішити проблему, з якою не впорався його попередник – знайти компроміс із фракціями у парламенті, щоб затвердити бюджет і не отримати вотуму недовіри.

