Во Франции социалисты не поддержат вотум недоверия правительству из-за его планов по бюджету

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню может пока вздохнуть с облегчением, поскольку его правительство, вероятно, выдержит предстоящие голосования о недоверии по его бюджетным планам.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Politico.

Лидер социалистов Оливье Фор заявил во вторник, что его партия не присоединится к усилиям ультралевой партии "Непокоренная Франция" и ультраправого "Национального объединения" с целью свержения правительства после того, как премьер-министр на прошлой неделе предложил несколько уступок, в частности обеды за 1 евро для студентов университетов и увеличение расходов на социальное жилье.

"Наши условия для отказа от выражения недоверия [правительству] были выполнены", – заявил Фор в эфире французского радио.

Французские политические экстремисты не имеют достаточного количества законодателей, чтобы свергнуть правительство без помощи более умеренных членов оппозиции.

Лекорню объявил в понедельник, что подвергнет свое правительство возможному голосованию о недоверии, воспользовавшись конституционной лазейкой, чтобы окончательно утвердить бюджет.

Переговоры по бюджету Франции на 2026 год затянулись на месяцы, из-за чего французскому президенту Эмманюэлю Макрону пришлось одобрить специальный закон, который временно позволяет компенсировать отсутствие полноценного бюджета на 2026 год.

Маневр, который Лекорню использует для принятия надлежащего бюджета – статья 49.3 французской конституции – позволяет правительству принимать законы без голосования в парламенте, но в свою очередь дает оппозиционным законодателям возможность ответить голосованием о недоверии.

Во вторник Лекорню применит статью 49.3, чтобы принять часть бюджета, касающуюся налоговых поступлений. Если правительство Лекорню выдержит голосование о недоверии, которое, вероятно, состоится в пятницу, он немедленно снова применит эту статью ко второй части бюджета, касающейся расходов.

Цель состоит в том, чтобы завершить процесс до 30 января, сказал парламентский советник.

Большинство французов не верят, что Лекорню удастся решить проблему, с которой не справился его предшественник – найти компромисс с фракциями в парламенте, чтобы утвердить бюджет и не получить вотум недоверия.

