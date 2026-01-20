Зеленский назвал свое условие для встречи с Трампом в Давосе

Президент Владимир Зеленский заявил, что условием для встречи с американской стороной в Давосе должны быть конкретные результаты.

Об этом он сказал во время онлайн-общения со СМИ, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отвечал на вопрос о возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом в Давосе.

Он отметил, что пока остается в Киеве, поскольку стремится проверить, "как выполнены задачи по усилению отопления и энергетики в нескольких наших областях".

"Если наши команды об этом говорят, то тогда встреча будет. И у нас всегда встреча с какими-то результатами. Безусловно, всегда встречи с Америкой должны заканчиваться конкретикой, конкретными результатами для усиления Украины или приближения к окончанию войны, и если документы готовы, будем встречаться", – сказал Зеленский.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп все же планирует провести встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Между тем посланцы Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер планируют встретиться с российским посланцем Кириллом Дмитриевым в Давосе во вторник, чтобы обсудить Украину.