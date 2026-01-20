Україна не надсилатиме військових у Гренландію, Зеленський назвав три причини

Україна не надсилатиме військових до Гренландії з огляду на повномасштабну війну, відсутність відповідного прохання від Данії та те, що наша країна не є членом НАТО.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що питання війська – це дефіцитне питання, особливо під час повномасштабної війни.

"Що стосується наших військових, ви знаєте у нас війна, всі наші військові на фронті. У нас з Метте (Фредеріксен, прем'єрка Данії. – Ред.) дуже хороші відносини. Вона до мене з таким питанням не зверталася", – сказав він.

"Думаю, тому що всі розуміють: Україна не в НАТО, нас не беруть в НАТО, все це зрозуміло", – додав Зеленський.

За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп припустив, що військова присутність європейців на острові – це провокація проти нього.

Водночас Трамп порадив Європі зосередитися на російсько-українській війні, а не на Гренландії.

