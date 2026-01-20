Украина не будет отправлять военных в Гренландию, Зеленский назвал три причины

Украина не будет отправлять военных в Гренландию ввиду полномасштабной войны, отсутствия соответствующей просьбы от Дании и того, что наша страна не является членом НАТО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-общения со СМИ, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что вопрос войск – это дефицитный вопрос, особенно во время полномасштабной войны.

"Что касается наших военных, вы знаете, у нас война, все наши военные на фронте. У нас с Метте (Фредериксен, премьер Дании. – Ред.) очень хорошие отношения. Она ко мне с таким вопросом не обращалась", – сказал он.

"Думаю, потому что все понимают: Украина не в НАТО, нас не принимают в НАТО, все это понятно", – добавил Зеленский.

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп предположил, что военное присутствие европейцев на острове – это провокация против него.

В то же время Трамп посоветовал Европе сосредоточиться на российско-украинской войне, а не на Гренландии.

Читайте также на эту тему: Гренландский кризис, который бьет по Украине. Какие последствия для ВСУ будет иметь конфликт Трампа с Европой.