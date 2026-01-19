ЗМІ: Трамп був впевнений, що військові в Гренландії – це провокація проти США

Президент США міг бути дезінформований щодо цілей європейської військової місії у Гренландії, що і стало причиною запровадження мит проти цих країн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Sky News, посилаючись на обізнане джерело.

За даними журналістів, під час телефонної розмови президента США та британського прем’єр-міністра у неділю Дональд Трамп визнав, що його, ймовірно, дезінформували щодо мотивації розгортання європейських військ у Гренландії.

Американський лідер зробив висновок, військова присутність європейців на острові це провокація проти нього. Це, як стверджує джерело, стало причиною запровадження тарифів проти європейських кількох країн.

У телефонній розмові Стармер намагався переконати Трампа, що військова місія європейців була спрямована на вирішення проблем безпеки в Арктичному регіоні, а не на протидію американській загрозі.

Нагадаємо, 17 січня Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Перед цим Данія відправила до Гренландії військову техніку та передовий загін військових для підготовки до прийому більших сил армії та інших підрозділів союзників для військових навчань. Декілька країн направили і своїх військових.

У понеділок 19 січня Трамп ухилився від питання, чи використовуватиме він військову силу для захоплення Гренландії.