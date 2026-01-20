Губернатор Калифорнии: Трамп выставил дураками европейских лидеров

Губернатор штата Калифорния от Демократической партии Гэвин Ньюсом резко раскритиковал не только президента США Дональда Трампа, но и подход Европы к нему.

Об этом он заявил в комментарии DW на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает "Европейская правда".

Ньюсом указал, что европейские лидеры сами должны решать, как им вести себя с Трампом, однако он указал, что действующий американский президент "выставил их дураками".

"Этот парень выставляет людей дураками, и это позорно", – отметил губернатор.

На вопрос, не равнозначны ли попытки успокоить президента попыткам дипломатии с ключевым союзником, Ньюсом ответил уклончиво.

"Дипломатия с Дональдом Трампом? Он как тиранозавр: или ты с ним союзник, или он тебя пожирает, одно из двух", – сказал Ньюсом.

По его словам, европейцы "должны стоять твердо, быть непоколебимыми, быть едиными".

"Я не хочу преувеличивать, но этот парень – разрушительная сила. Это "код красный". А вы, ребята, все еще играете по старым правилам, все", – добавил он.

Ньюсом сказал, что, по его мнению, европейские лидеры просто должны занять публичную позицию, ближе к той, которую они уже выражают в частном порядке.

"Все говорят за его спиной, они смеются над ним. А между тем они подлизываются к нему. Это стыдно. Это не дипломатия, это глупость", – резюмировал Ньюсом.

СМИ ранее сообщили, что Трамп в своей речи в рамках форума в Давосе, как ожидается, набросится с критикой на мировых лидеров.

Кроме того, Трамп в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что в Давосе планирует проводить встречи для обсуждения темы Гренландии.