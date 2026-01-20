Каллас у Європарламенті: всі питання щодо безпеки Гренландії може вирішити НАТО

Росія та Китай нарощують присутність у арктичному регіоні і можуть нести загрозу безпеці Гренландії, але ці занепокоєння можна вирішити силами НАТО та європейських союзників.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" зі Страсбурга, заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас, виступаючи у Європейському парламенті у вівторок, 20 січня.

Можливостей НАТО достатньо, щоб захистити Гренландію від загроз з боку Росії та Китаю, переконана Каллас.

"Оскільки арктична крига тане, зростає ризик того, що Росія та Китай продовжать нарощувати свою присутність у регіоні", – констатувала Каллас.

Вона розповіла, що протягом багатьох років "Росія інвестує у військові об'єкти на крайній півночі, а Китай розширює свій флот суден із полярними можливостями".

"Але якщо є занепокоєння щодо безпеки Гренландії, НАТО має всі можливості, щоб їх вирішити", – підкреслила головна дипломатка ЄС.

Вона нагадала, що протягом останнього тижня низка європейських країн направила військовослужбовців для розвідувальної місії до Гренландії.

"Ця присутність спрямована на збереження регіону безпечним, передбачуваним і стабільним. Вона нікому не загрожує – оскільки оборона та захист Гренландії є спільною справою для Європи та всього Альянсу НАТО", – заявила Кая Каллас.

Як повідомляла "Європейська правда", напередодні Данія і Гренландія запропонували розгорнути на Гренландії місію Північноатлантичного альянсу. Проте, за даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп вважає, що військова присутність європейців на острові – це провокація проти нього.

Водночас американський президент порадив Європі зосередитися на російсько-українській війні, а не на Гренландії.

