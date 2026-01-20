Каллас в Европарламенте: все вопросы по безопасности Гренландии может решить НАТО

Россия и Китай наращивают присутствие в арктическом регионе и могут нести угрозу безопасности Гренландии, но эти опасения можно решить силами НАТО и европейских союзников.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Страсбурга, заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас, выступая в Европейском парламенте во вторник, 20 января.

Возможностей НАТО достаточно, чтобы защитить Гренландию от угроз со стороны России и Китая, убеждена Каллас.

"Поскольку арктический лед тает, возрастает риск того, что Россия и Китай продолжат наращивать свое присутствие в регионе", – констатировала Каллас.

Она рассказала, что на протяжении многих лет "Россия инвестирует в военные объекты на крайнем севере, а Китай расширяет свой флот судов с полярными возможностями".

"Но если есть беспокойство по поводу безопасности Гренландии, НАТО располагает всеми возможностями, чтобы их решить", – подчеркнула главная дипломатка ЕС.

Она напомнила, что в течение последней недели ряд европейских стран направили военнослужащих для разведывательной миссии в Гренландию.

"Это присутствие направлено на сохранение региона безопасным, предсказуемым и стабильным. Оно никому не угрожает – поскольку оборона и защита Гренландии являются общим делом для Европы и всего Альянса НАТО", – заявила Кая Каллас.

Как сообщала "Европейская правда", накануне Дания и Гренландия предложили развернуть на Гренландии миссию Североатлантического альянса. Однако, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп считает, что военное присутствие европейцев на острове – это провокация против него.

В то же время американский президент посоветовал Европе сосредоточиться на российско-украинской войне, а не на Гренландии.

