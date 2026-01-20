Прем’єрка Данії: якщо почнеться торгова війна, ми будемо змушені відповісти

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що у разі початку торгової війни у Європи не буде іншого варіанта, ніж вживати заходів у відповідь.

Заяву очільниці уряду Данії наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Коментар Фредеріксен пролунав на тлі погроз президента США Дональда Трампа запровадити тарифи проти країн, які не підтримують його намірів щодо взяття під контроль Гренландії.

"Якщо хтось почне торговельну війну проти Європи, чого я дійсно не рекомендую, ми, звичайно, повинні будемо відповісти. Ми змушені це зробити", – заявила Фредеріксен у данському парламенті під час сесії питань і відповідей.

При цьому вона додала, що Європа ніколи не шукала конфліктів.

За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп припустив, що військова присутність європейців на острові – це провокація проти нього.

Водночас Трамп порадив Європі зосередитися на російсько-українській війні, а не на Гренландії.

Читайте також на цю тему: Гренландська криза, що б'є по Україні. Які наслідки для ЗСУ матиме конфлікт Трампа з Європою.