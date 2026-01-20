Трамп опублікував зображення з "американськими" Гренландією, Канадою і Венесуелою

Президент США Дональд Трамп поширив у своїх соцмережах зображення, де Канада, Гренландія і Венесуела зафарбовані американським прапором.

Як повідомляє "Європейська правда", допис з’явився у Трамповому Truth Social 20 січня.

На зображенні – скоріш за все, згенерованому штучним інтелектом, – Трамп сидить за своїм столом в Овальному кабінеті, навпроти нього півколом сидять європейські лідери, а поруч на стіні видніється карта, де США, Канада та Гренландія, а також Венесуела зафарбовані американським прапором.

Ще одне зображення, опубліковане трохи пізніше, демонструє, як Трамп у супроводі віцепрезидента Джей Ді Венса і держсекретаря Марко Рубіо встановлює американський прапор на Гренландії.

Нагадаємо, керівництво ЄС скликало позачерговий саміт через напругу довкола Гренландії, а Франція скликає зустріч міністрів G7.

Водночас президент США Дональд Трамп порадив Європі зосередитися на російсько-українській війні, а не Гренландії.

За останні дні він пов’язав свої претензії на острів з тим, що не отримав Нобелівську премію миру, та з продажем Британією островів Маврикію.

У Конгресі США з’явились заклики усунути Трампа з посади після його скандальної відповіді прем’єру Норвегії. Втім, немає жодних ознак того, що зараз у Конгресі є реальна підтримка для цього кроку.

Читайте також на цю тему: Гренландська криза, що б'є по Україні. Які наслідки для ЗСУ матиме конфлікт Трампа з Європою.