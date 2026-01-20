Трамп опубликовал изображение с "американскими" Гренландией, Канадой и Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп распространил в своих соцсетях изображение, где Канада, Гренландия и Венесуела закрашены американским флагом.

Как сообщает "Европейская правда", пост появился в Трамповом Truth Social 20 января.

На изображении – скорее всего, сгенерированном искусственным интеллектом, – Трамп сидит за своим столом в Овальном кабинете, напротив него полукругом расположились европейские лидеры, а рядом на стене видна карта, где США, Канада и Гренландия, а также Венесуэла закрашены американским флагом.

Еще одно изображение, опубликованное чуть позже, демонстрирует, как Трамп в сопровождении вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио устанавливает американский флаг на Гренландии.

Напомним, руководство ЕС созвало внеочередной саммит из-за напряженности вокруг Гренландии, а Франция созывает встречу министров G7.

В то же время президент США Дональд Трамп посоветовал Европе сосредоточиться на российско-украинской войне, а не на Гренландии.

За последние дни он связал свои претензии на остров с тем, что не получил Нобелевскую премию мира, и с продажей Великобританией островов Маврикия.

В Конгрессе США появились призывы отстранить Трампа от должности после его скандального ответа премьеру Норвегии. Впрочем, нет никаких признаков того, что сейчас в Конгрессе есть реальная поддержка для этого шага.

