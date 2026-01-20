Макрон: Європа повільна, але принаймні передбачувана

Президент Франції Емманюель Макрон на Всесвітньому економічному форумі у Давосі визнав, що Європа занадто повільна у своїх діях, але вона передбачувана і діє з поваги до верховенства права.

Про це, як пише, "Європейська правда", повідомляє Le Monde.

У своїй промові у Давосі Макрон визнав, що Європейський Союз потребує реформування, передусім через повільне прийняття рішень.

"Іноді Європа, безперечно, занадто повільна і, безперечно, потребує реформ. Але вона передбачувана, лояльна, і ти знаєш, що правила гри – це просто верховенство права, і це добре", – сказав президент Франції.

Він додав, що працює над тим, щоб Європа стала сильнішою і більш автономною завдяки інвестиціям і зобов'язанням у сфері оборони та безпеки. Також Макрон сказав, що європейці надають перевагу повазі, а не брутальності та агресії.

"Тут, в епіцентрі цього континенту, ми віримо, що нам потрібно більше зростання і більше стабільності в цьому світі. Але ми віддаємо перевагу повазі над брутальністю, науці над конспірологією і верховенству права над жорстокістю", – наголосив французький президент.

У цій же промові на ​​Всесвітньому економічному форумі у Давосі Макрон висловив переконання, що США прагнуть послабити Європу на тлі загострення довкола Гренландії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп поділився фрагментом спілкування з французьким колегою Емманюелем Макроном, у якому президент Франції висловлював нерозуміння щодо дій Вашингтона стосовно Гренландії та запросив главу Білого дому на переговори.