Трамп злив листування з Макроном: "Не розумію, що ти робиш з Гренландією"

Президент США Дональд Трамп поділився фрагментом спілкування з французьким колегою Емманюелем Макроном, у якому президент Франції висловлював нерозуміння щодо дій Вашингтона стосовно Гренландії.

Фрагмент він виклав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Повідомлення Макрона починається з наголошення на спільній позиції щодо Сирії та Ірану, а продовжується вираженням нерозуміння щодо данського острова. "Я не розумію, що ти робиш з Гренландією", – пише Макрон Трампу, згідно з фрагментом.

Макрон також пропонує країнам G7 зібратися в Парижі в четвер, а двом главам держав – повечеряти разом.

"Я можу запросити українців, данців, сирійців і росіян для зустрічей на полях", – написав Макрон.

Президент США Дональд Трамп у розмові з генсеком НАТО Марком Рютте підкреслив важливість Гренландії для нацбезпеки Сполучених Штатів і анонсував зустрічі на цю тему з різними сторонами в Давосі.

За даними ЗМІ, Трамп припустив, що військова присутність європейців на острові – це провокація проти нього.

Водночас Трамп порадив Європі зосередитися на російсько-українській війні, а не на Гренландії.

