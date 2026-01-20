Макрон: Европа медлительна, но зато предсказуема

Президент Франции Эмманюэль Макрон на Всемирном экономическом форуме в Давосе признал, что Европа слишком медлительна в своих действиях, но она предсказуема и действует из уважения к верховенству права.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Monde.

В своей речи в Давосе Макрон признал, что Европейский Союз нуждается в реформировании, прежде всего из-за медленного принятия решений.

"Иногда Европа, безусловно, слишком медлительна и, безусловно, нуждается в реформах. Но она предсказуема, лояльна, и ты знаешь, что правила игры – это просто верховенство права, и это хорошо", – сказал президент Франции.

Он добавил, что работает над тем, чтобы Европа стала более сильной и автономной благодаря инвестициям и обязательствам в сфере обороны и безопасности. Также Макрон сказал, что европейцы предпочитают уважение, а не грубость и агрессию.

"Здесь, в центре этого континента, мы верим, что нам нужно больше роста и больше стабильности в этом мире. Но мы предпочитаем уважение грубости, науку конспирологии и верховенство права жестокости", – подчеркнул французский президент.

В этой же речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе Макрон выразил убеждение, что США стремятся ослабить Европу на фоне обострения вокруг Гренландии.

Напомним, президент США Дональд Трамп поделился фрагментом общения с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором президент Франции выражал непонимание действий Вашингтона в отношении Гренландии и пригласил главу Белого дома на переговоры.