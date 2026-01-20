Норвегія відмовилася від членства у Раді миру Трампа

Заступник міністра закордонних справ Норвегії Андреас Моцфельдт Кравік повідомив, що його країна не приєднається до Ради миру президента США Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив у інтерв’ю газеті Aftenposten.

Представник норвезького МЗС заявив, що участь Норвегії в ініціативі Трампа щодо створення Ради миру "у такому вигляді, якою вона є зараз", недоречна.

Кравік пояснив, що для країни неприпустимо брати участі в ініціативі, яка ставить під сумнів засади та принципи Організації Об'єднаних Націй.

"Абсолютно зрозуміло, що ми не можемо бути частиною структури, яка ставить під сумнів роль ООН та чинне міжнародне право. Це було б абсолютно неможливо для нас – і не тільки для нас, але й для переважної більшості, принаймні європейських держав, а також багатьох інших – для яких ООН та міжнародне право є опорою їхньої зовнішньої політики", – сказав посадовець.

Раніше ЗМІ писали те, що президент Франції відмовився від запрошення Трампа долучитися до Ради миру.

За планами Трампа, Рада миру щодо сектора Гази повинна бути створена під ширшою парасолькою Ради миру, для участі у якій президент США Дональд Трамп збирається вимагати від держав по мільярду доларів.

Трамп запросив до членства у Раді миру низку європейських держав, Канаду, а також Росію і Білорусь.