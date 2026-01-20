Норвегия отказалась от членства в Совете мира Трампа

Заместитель министра иностранных дел Норвегии Андреас Моцфельдт Кравик сообщил, что его страна не присоединится к Совету мира президента США Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в интервью газете Aftenposten.

Представитель норвежского МИД заявил, что участие Норвегии в инициативе Трампа по созданию Совета мира "в таком виде, каким он является сейчас", неуместно.

Кравик объяснил, что для страны недопустимо участвовать в инициативе, которая ставит под сомнение основы и принципы Организации Объединенных Наций.

"Совершенно понятно, что мы не можем быть частью структуры, которая ставит под сомнение роль ООН и действующее международное право. Это было бы абсолютно невозможно для нас – и не только для нас, но и для подавляющего большинства, по крайней мере европейских государств, а также многих других – для которых ООН и международное право являются опорой их внешней политики", – сказал чиновник.

Ранее СМИ писали, что президент Франции отказался от приглашения Трампа присоединиться к Совету мира.

По планам Трампа, Совет мира по сектору Газа должен быть создан под более широким зонтиком Совета мира, для участия в котором президент США Дональд Трамп собирается требовать от государств по миллиарду долларов.

Трамп пригласил в члены Совета мира ряд европейских государств, Канаду, а также Россию и Беларусь.