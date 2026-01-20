У Швейцарії пройде референдум щодо обов'язкової доступності готівки як способу оплати

Швейцарці у березні висловлять свою думку щодо обов’язкового збереження готівки як широкодоступного способу оплати.

Про це повідомляє Swiss Info, пише "Європейська правда".

8 березня у Швейцарії пройде референдум щодо обов’язкового збереження готівки як інструменту розрахунків і його доступності.

Організація голосування стала результатом ініціативи, запущеної громадською організацією Swiss Freedom Movement. У ній йдеться про те, що держава має забезпечити достатню кількість банкнот і монет та їхню доступність, а також про те, щоб потенційна заміна швейцарського франка на іншу валюту потребувала затвердження на референдумі кантональною більшістю. Ідею підтримали 137 тисячами підписів, без підтримки жодної з політичних партій.

На думку авторів ініціативи, готівка є запорукою більшої свободи дій, приватності та безпеки в умовах кіберзагроз та на випадок раптової недоступності цифрових розрахунків з інших причин. Також вони наголошують, що багато громадян літнього віку ще не звикли до тотальної цифровізації і повинні мати можливість безпроблемно платити готівкою.

В уряді й парламенті Швейцарії погоджуються з ініціаторами референдуму щодо важливості збереження готівки і швейцарського франка як валюти, але зауважують, що усе це вже достатньо закріплено на законодавчому рівні.

До першої ініціативи внесли контрпропозицію більш поміркованого змісту – про те, що Нацбанк повинен бути гарантувати наявність готівки. Автори першої ідеї вважають, що таке формулювання не включає зобов’язання про її достатню кількість та доступність населенню через мережу банкоматів.

У бюлетень будуть включені одразу дві пропозиції.

Останні дослідження національного банку Швейцарії засвідчили, що готівкові розрахунки стають все рідшими. Так, ще у 2017 році приблизно 70% розраховувалися готівкою у магазинах і ресторанах. У 2024 році ця частка впала до приблизно 30%, а серед молоді віком до 34 років готівкою розраховувались менше 20%.

При цьому соціологічні опитування прогнозують, що на референдумі більшість висловляться за збереження готівки. Так, у давнішому опитуванні Нацбанку понад дві третини респондентів висловилися за те, щоб і далі мати вибір між електронними платежами або готівкою.

При цьому, опитування Університету Санкт-Галлена у 2025 році засвідчило, що підтримка збереження готівки навіть зростає на тлі світової нестабільності.

