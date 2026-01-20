В Швейцарии пройдет референдум об обязательной доступности наличных как способа оплаты

Швейцарцы в марте выскажут свое мнение об обязательном сохранении наличных денег как широкодоступного способа оплаты.

Об этом сообщает Swiss Info, пишет "Европейская правда".

8 марта в Швейцарии пройдет референдум об обязательном сохранении наличных денег как инструмента расчетов и их доступности.

Организация голосования стала результатом инициативы, запущенной общественной организацией Swiss Freedom Movement. В ней говорится о том, что государство должно обеспечить достаточное количество банкнот и монет и их доступность, а также о том, что потенциальная замена швейцарского франка на другую валюту должна быть одобрена на референдуме кантональным большинством. Идею поддержали 137 тысячами подписей, без поддержки ни одной из политических партий.

По мнению авторов инициативы, наличные деньги являются залогом большей свободы действий, приватности и безопасности в условиях киберугроз и на случай внезапной недоступности цифровых расчетов по другим причинам. Также они отмечают, что многие граждане пожилого возраста еще не привыкли к тотальной цифровизации и должны иметь возможность без проблем платить наличными.

В правительстве и парламенте Швейцарии соглашаются с инициаторами референдума о важности сохранения наличных денег и швейцарского франка как валюты, но отмечают, что все это уже достаточно закреплено на законодательном уровне.

К первой инициативе внесли контрпредложение более умеренного содержания – о том, что Нацбанк должен гарантировать наличие наличных денег. Авторы первой идеи считают, что такая формулировка не включает обязательства о ее достаточном количестве и доступности для населения через сеть банкоматов.

В бюллетень будут включены сразу два предложения.

Последние исследования национального банка Швейцарии показали, что наличные расчеты становятся все более редкими. Так, еще в 2017 году примерно 70% расплачивались наличными в магазинах и ресторанах. В 2024 году эта доля упала до примерно 30%, а среди молодежи в возрасте до 34 лет наличными расплачивались менее 20%.

При этом социологические опросы прогнозируют, что на референдуме большинство выскажутся за сохранение наличных денег. Так, в более раннем опросе Нацбанка более двух третей респондентов высказались за то, чтобы и дальше иметь выбор между электронными платежами или наличными деньгами.

При этом опрос Университета Санкт-Галлена в 2025 году показал, что поддержка сохранения наличных денег даже растет на фоне мировой нестабильности.

В осеннем референдуме швейцарцы не захотели вводить новый налог для богатых и гражданскую службу для всех.

Перед этим на референдум вынесли вопрос об использовании коммунальщиками сдувателей листьев.