Швейцарці не захотіли вводити новий податок для багатих і цивільну службу для всіх

Швейцарське населення на референдумі у неділю рішуче відхилило як пропозицію оподатковувати спадщину надбагатих, так і заклик запровадити цивільну службу для всіх громадян.

Про це свідчить прогноз GFS Bern, який наводить SRF, повідомляє "Європейська правда".

Близько 84% виборців сказали "ні" ініціативі "Цивільний обов'язок", а близько 76% відхилили ініціативу про оподаткування спадщини надбагатих людей.

Голосування завершилося о 12:00 в неділю.

Ініціатива щодо оподаткування спадщини пропонувала запровадити 50% податок для заповітів, де сума спадку складала понад 50 мільйонів швейцарських франків. Група політичних активістів з молодіжного крила Соціал-демократичної партії Jeunesse Socialiste проводила кампанію за такі радикальні зміни.

Натомість кошти з зібраного податку пропонували витрачати на ініціативи щодо зміни клімату.

Шанси на успіх ініціативи вважалися невеликими або відсутніми, оскільки опитування показували, що 75% виборців у Швейцарії не підтримують такі нововведення.

Ініціатива "Цивільний обов'язок" спочатку отримала досить широку підтримку, але останніми тижнями втратила популярність. Комітет, який стоїть за ініціативою, стверджував, що вимога до кожного громадянина Швейцарії, незалежно від статі, пройти військову службу в армії або цивільну службу, зміцнить соціальну згуртованість.

Раніше ЗМІ анонсували, що французький президент Емманюель Макрон найближчими днями може оголосити про введення добровільної військової служби у Франції – проєкт, який обговорюється вже кілька місяців.

Одне з опитувань показало, що переважна більшість громадян Франції підтримали б запровадження добровільної військової служби.