Франція виступила за призупинення торгової угоди ЄС зі США через погрози Трампа

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Франція підтримує позицію Європарламенту щодо неможливості схвалення торгової угоди ЄС і США в умовах погроз президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву він опублікував у своєму X.

Барро заявив, що Франція не збирається піддаватися на тарифний шантаж Дональда Трампа.

"Франція підтримує призупинення торгової угоди зі США, як хоче Європарламент. Якщо тиск підтвердиться, Європа зробить з цього усі належні висновки. Єврокомісія готується до цього і має дуже потужні інструменти", – наголосив очільник МЗС Франції.

Як відомо, президент США Дональд Трамп пригрозив підвищеними тарифами низці країн Європи, які заступилися за Данію і Гренландію на тлі його претензій на острів.

Далі він пригрозив Франції гігантськими митами на шампанське у разі небажання увійни до створюваної ним Ради миру.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав ЄС готувати "торгову базуку" на випадок, якщо Трамп реалізує свої погрози.