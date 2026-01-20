Укр Рус Eng

Франція виступила за призупинення торгової угоди ЄС зі США через погрози Трампа

Новини — Вівторок, 20 січня 2026, 19:23 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Франція підтримує позицію Європарламенту щодо неможливості схвалення торгової угоди ЄС і США в умовах погроз президента США Дональда Трампа. 

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву він опублікував у своєму X.

Барро заявив, що Франція не збирається піддаватися на тарифний шантаж Дональда Трампа.

"Франція підтримує призупинення торгової угоди зі США, як хоче Європарламент. Якщо тиск підтвердиться, Європа зробить з цього усі належні висновки. Єврокомісія готується до цього і має дуже потужні інструменти", – наголосив очільник МЗС Франції. 

Як відомо, президент США Дональд Трамп пригрозив підвищеними тарифами низці країн Європи, які заступилися за Данію і Гренландію на тлі його претензій на острів. 

Далі він пригрозив Франції гігантськими митами на шампанське у разі небажання увійни до створюваної ним Ради миру. 

Президент Франції Емманюель Макрон закликав ЄС готувати "торгову базуку" на випадок, якщо Трамп реалізує свої погрози. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Торгівля Трамп
Реклама: