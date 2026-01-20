Франция выступила за приостановку торгового соглашения ЕС с США из-за угроз Трампа

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция поддерживает позицию Европарламента о невозможности одобрения торгового соглашения ЕС и США в условиях угроз президента США Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление он опубликовал в своем X.

Барро заявил, что Франция не собирается поддаваться на тарифный шантаж Дональда Трампа.

"Франция поддерживает приостановление торгового соглашения с США, как хочет Европарламент. Если давление подтвердится, Европа сделает из этого все надлежащие выводы. Еврокомиссия готовится к этому и имеет очень мощные инструменты", – подчеркнул глава МИД Франции.

Как известно, президент США Дональд Трамп пригрозил повышенными тарифами ряду стран Европы, которые вступились за Данию и Гренландию на фоне его претензий на остров.

Далее он пригрозил Франции гигантскими пошлинами на шампанское в случае нежелания войти в создаваемый им Совет мира.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал ЕС готовить "торговую базуку" на случай, если Трамп реализует свои угрозы.