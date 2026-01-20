В Іспанії знизили швидкість на найактивнішій гілці залізниці на тлі смертельної аварії у Кордові

В Іспанії з міркувань обережності обмежили швидкість руху потягів на найбільш завантаженій залізничній гілці – між Мадридом і Барселоною – після попередження машиністів про дивну вібрацію колій у деяких місцях.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

З 20 січня на залізничній гілці між Мадридом і Барселоною вирішили тимчасово обмежити швидкість руху до 160 км/год задля зниження ризику аварій – після того, як від машиністів надійшло попередження про підозрілу вібрацію колій на деяких ділянках під час проходження поїздів, що розганяються до майже 300 км/год.

Обмеження торкнуться приблизно 150 км із загалом 667 кілометрів маршруту. Найближчої ночі підозрілі ділянки мають обстежити технічні команди і у разі відсутності проблем обмеження скасують.

Зменшена швидкість на частині маршруту подовжить час у дорозі між Мадридом і Барселоною більш як на півтори години.

Рішення ухвалили на тлі шоку від залізничної аварії у Кордові, де швидкісний поїзд зійшов з рейок і після того зіткнувся з іншим експресом. За останніми даними, в аварії загинула 41 людина, десятки постраждали. Поїзди рухались на швидкості близько 200 км/год.

Влада Іспанії наразі виключає диверсію як можливу причину аварії.

Через трагедію в Іспанії оголосили триденну жалобу.