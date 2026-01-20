В Испании снизили скорость на ключевой ветке железной дороги на фоне смертельной аварии

В Испании из соображений осторожности ограничили скорость движения поездов на самой загруженной железнодорожной ветке – между Мадридом и Барселоной – после предупреждения машинистов о странной вибрации путей в некоторых местах.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

С 20 января на железнодорожной ветке между Мадридом и Барселоной решили временно ограничить скорость движения до 160 км/ч для снижения риска аварий – после того, как от машинистов поступило предупреждение о подозрительной вибрации путей на некоторых участках во время прохождения поездов, разгоняющихся до почти 300 км/ч.

Ограничения коснутся примерно 150 км из всего 667 километров маршрута. Уже ближайшей ночью подозрительные участки должны обследовать технические команды и в случае отсутствия проблем ограничения отменят.

Уменьшенная скорость на части маршрута продлит время в пути между Мадридом и Барселоной более чем на полтора часа.

Решение приняли на фоне шока от железнодорожной аварии в Кордове, где скоростной поезд сошел с рельсов и после того столкнулся с другим экспрессом. По последним данным, в аварии погиб 41 человек, десятки пострадали. Поезда двигались на скорости около 200 км/ч.

Власти Испании исключает диверсию как возможную причину аварии. Из-за трагедии в Испании объявили трехдневный траур.