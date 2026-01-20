Польський збір "на тепло для Києва" на п'ятий день наближається до 5 млн злотих

Польський благодійний збір на генератори та іншу допомогу для Києва в умовах енергокризи на п’яту добу зібрав понад 4,5 млн злотих.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Станом на 20:30 за Києвом 20 січня благодійний збір у Польщі "на тепло для Києва" перетнув позначку у 4 млн 520 тисяч. Сума на рахунку збільшується менш як щохвилини.

Кампанія триває п’яту добу, за увесь час внески зробили 37 500 людей.

Нагадаємо, збір спільно запустили кілька громадських організацій та ініціатив, серед яких Євромайдан-Варшава, Democracy Foundation, Sestry.eu, Open Dialogue Foundation, PRB Foundation, ініціатива Entrepreneurs Help.

Початково організатори ставили за мету зібрати гроші на 100 генераторів та зарядних станцій. Проте збір швидко набув велетенського розголосу у польському сегменті соцмереж, потрібну суму зібрали дуже швидко, а кількість донатів лише зростала. Після того цільову суму кілька разів підвищували, остання з них – 5 мільйонів злотих (60 млн гривень).

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував полякам за цей прояв солідарності та закликав небайдужих у всьому світі наслідувати приклад. Питання додаткової енергетичної допомоги для України за останні дні стало предметом розмов з низкою партнерів.

Мер Києва Віталій Кличко оголосив, що Київ наступного тижня отримає дві міні-ТЕЦ від Німеччини.

Азербайджан відправив Україні п’ять трансформаторів, генератори та інше обладнання для енергетичних потреб.

Нідерланди терміново виділили додаткові 23 млн євро на енергетичну допомогу Україні.