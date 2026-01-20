Укр Рус Eng

Київ отримає дві міні-ТЕЦ від Німеччини

Новини — Вівторок, 20 січня 2026, 18:06 — Марія Ємець

Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ передасть Києву дві когенераційні установки, що допоможуть полегшити становище міста в умовах енергокризи внаслідок ударів РФ. 

Про це заявив у своїх соцмережах мер Києва Віталій Кличко, пише "Європейська правда". 

Кличко повідомив про домовленість з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, урядовим агентством Німеччини, про передачу Києву двох когенераційних установок.

За його словами, установки мають доставити у Київ вже наступного тижня. 

"Дякую німецьким партнерам за допомогу в такий складний для Києва час, коли наше місто живе й функціонує в кризовій ситуації", – зазначив мер.

Він додав, що у Києві встановлені загалом 5 когенераційних установок, дві з яких вже працюють, забезпечуючи обʼєкти критичної інфраструктури. Ще три готують до запуску. 

Азербайджан відправив Україні п’ять трансформаторів, генератори та інше обладнання для енергетичних потреб. 

В МЗС України показали перелік допомоги, яку Україні надали партнери у січні. 

Днями міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав небайдужих у всьому світі організовувати збори на підтримку українців в умовах суворої зими та постійних руйнувань енергосистеми – так, як це зробили у Польщі.


Німеччина
