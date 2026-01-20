Польский сбор "на тепло для Киева" на пятый день приближается к 5 млн злотых

Польский благотворительный сбор на генераторы и другую помощь для Киева в условиях энергокризиса на пятые сутки собрал более 4,5 млн злотых.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По состоянию на 20:30 по Киеву 20 января благотворительный сбор в Польше "на тепло для Киева" пересек отметку в 4 млн 520 тысяч. Сумма на счету увеличивается менее чем ежеминутно.

Кампания продолжается пятые сутки, за все время взносы сделали 37 500 человек.

Напомним, сбор совместно запустили несколько общественных организаций и инициатив, среди которых Евромайдан-Варшава, Democracy Foundation, Sestry.eu, Open Dialogue Foundation, PRB Foundation, инициатива Entrepreneurs Help.

Изначально организаторы ставили цель собрать деньги на 100 генераторов и зарядных станций. Однако сбор получил огромную огласку в польском сегменте соцсетей, нужную сумму собрали очень быстро, а количество донатов только росло. После того целевую сумму несколько раз повышали, последняя из них – 5 миллионов злотых (60 млн гривен).

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил поляков за это проявление солидарности и призвал неравнодушных во всем мире последовать примеру. Вопрос дополнительной энергетической помощи для Украины за последние дни стал предметом разговоров с рядом партнеров.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что Киев на следующей неделе получит две мини-ТЭЦ от Германии.

Азербайджан отправил Украине пять трансформаторов, генераторы и другое оборудование для энергетических нужд.

Нидерланды срочно выделили дополнительные 23 млн евро на энергетическую помощь Украине.