Нідерланди виділяють 23 мільйони євро на енергетичну підтримку України

Уряд Нідерландів у вівторок, 20 січня, оголосив про виділення додаткових 23 мільйонів євро на енергетичну допомогу Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті уряду.

Виділені кошти підуть на закупівлю газу за кордоном, терміновий ремонт електростанцій та постачання енергетичного обладнання від нідерландських компаній, включаючи генератори та кабелі.

Таким чином, загальний внесок Нідерландів в українську енергетику за 2026 рік сягає 133 мільйонів євро.

Про нову допомогу оголосила міністерка Нідерландів питань зовнішньої торгівлі та сприяння розвитку Аук'є де Вріс під час свого візиту до Києва.

"Росія використовує холод як зброю для щоденних атак на енергетичну інфраструктуру України. Нідерланди виділяють додаткові 23 мільйони євро, щоб допомогти Україні із закупівлею газу та терміновим ремонтом. Ми продовжуємо непохитну підтримку України протягом цієї суворої зими", – написала міністерка на платформі X.

Вона також повідомила, що з початку повномасштабного російського вторгнення Нідерланди доставили до України понад 250 вантажівок енергетичних товарів від нідерландських компаній. Де Вріс пообіцяла, що енергетична підтримка тривати й надалі.

Як повідомлялося, Азербайджан відправив Україні п’ять трансформаторів, генератори та інше обладнання для енергетичних потреб.

Також стало відомо, що Київ отримає дві міні-ТЕЦ від Німеччини.

Напередодні в МЗС України показали перелік допомоги, яку Україні надали партнери у січні.