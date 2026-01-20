Азербайджан відправив Україні генератори

Азербайджан відправив Україні партію гуманітарної допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило посольство України в Азербайджані.

Партія енергетичної допомоги містить 11 потужних генераторів, 5 трансформаторів, 12 низьковольтних панелей та понад 27 тисяч метрів кабелю та проводів.

Як зазначили у посольстві, вантаж вже вирушив до України.

Фото: Facebook / Посольство України в Азербайджанській Республіці

"Це ще раз підтверджує справжнє стратегічне партнерство та міцну дружбу між нашими країнами, а також готовність підтримувати один одного у складні часи і спільно наближати справедливий мир", – зазначив посол України в Азербайджані Юрій Гусєв.

Напередодні міністр закордонних справ України оголосив Андрій Сибіга закликав небайдужих у всьому світі влаштовувати благодійні збори на підтримку українців в умовах суворої зими та постійних руйнувань енергосистеми – так, як це зробили у Польщі.

Також Сибіга подякував полякам, які зібрали понад 3 млн злотих на генератори для Києва.

У МЗС також прозвітували про енергетичну допомогу від партнерів від початку року.