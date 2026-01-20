Віткофф у Давосі зустрівся з посланцем Путіна 

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрівся з посланцем глави Кремля Владіміра Путіна Кирилом Дмитрієвим.

Про це, як пише "Європейська правда", про це стверджує російське інформаційне агентство ТАСС.

У зустрічі також брав участь зять американського президента Джаред Кушнер.

Як стверджує ТАСС, переговори Дмитрієва з представниками Дональда Трампа тривали понад дві години. На зустрічі йшлося про "план США" щодо завершення війни.

Віткофф, як передають російські ЗМІ, назвав переговори з представником Путіна "позитивними".

Сам Дмитрієв заявив, що зустріч пройшла "конструктивно", і що все більше людей "розуміють правильність" російської позиції щодо завершення війни.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп все ж планує провести зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі.

Сам український президент сказав журналістам, що умовою для цієї зустрічі мають бути конкретні результати.

Повідомлялося, що підписання Трампом і Зеленським у Давосі "плану процвітання" України на 800 млрд доларів було скасоване.