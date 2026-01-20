Виткофф в Давосе встретился с посланцем Путина

Специальный представитель президента США Стив Виткофф на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с посланцем главы Кремля Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает российское информационное агентство ТАСС.

Во встрече также участвовал зять американского президента Джаред Кушнер.

Как утверждает ТАСС, переговоры Дмитриева с представителями Дональда Трампа длились более двух часов. На встрече речь шла о "плане США" по завершению войны.

Виткофф, как передают российские СМИ, назвал переговоры с представителем Путина "позитивными".

Сам Дмитриев заявил, что встреча прошла „конструктивно" и что все больше людей "понимают правильность" российской позиции по завершению войны.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп все же планирует провести встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Сам украинский президент сказал журналистам, что условием для этой встречи должны быть конкретные результаты.

Сообщалось, что подписание Трампом и Зеленским в Давосе "плана процветания" Украины на 800 млрд долларов было отменено.